I genitori di Ayisha Green, 13enne di Manchester, hanno pensato che la ragazzina soffrisse di una tonsillite almeno per un anno prima di scoprire che in realtà aveva la leucemia. La giovane aveva spesso dolore e aveva iniziato a perdere peso proprio perché mangiare e deglutire per lei erano diventate delle sofferenze, visti i problemi alla gola. Ha visitato il suo medico di famiglia in almeno sei occasioni prima che le venisse diagnosticata la forma rara di cancro. Oggi Ayisha si trova presso il Manchester Children's Hospital, dove sta affrontando il secondo ciclo di chemioterapia. Mamma Jayne, 40 anni, ha dichiarato che la sua condizione è "curabile", ma la 13enne ha bisogno di un trapianto di midollo osseo. “Quando abbiamo scoperto siamo Siamo rimasti scioccati”, spiega al Sun, “La prima cosa che mi ha chiesto mia figlia è se avesse perso i capelli e le ho risposto ‘sì’”.

"Ho sofferto di alopecia, quindi indosso una parrucca, ed è stata lei stessa a scherzare dicendomi che potremmo andare insieme a comprare le nostre parrucca. Pensavo che fosse sconvolta e che avesse pianto, ma l'ha presa davvero bene” aggiunge Jayne, che ha altri due figli. Ayisha è forte, tanto che sta continuando a studiare dall'ospedale e continuerà a farlo. La mamma, però, ha voluto lanciare un appello a tutti i genitori: “Non sottovalutate mai alcun sintomo di questa malattia, se non vedete miglioramenti nei vostri figli insistete sempre per fare esami più approfonditi”. “In questo mese abbiamo conosciuto anche gli altri ragazzi che si trovano al Manchester Hospital, nella stessa situazione di nostra figlia. I bambini sono così forti, è incredibile" aggiunge la donna.

"Pensavamo la chemioterapia sarebbe bastata, ma i medici ci hanno detto che avrebbe bisogno di un trapianto di midollo osseo". I Green ora sperano che i fratelli della piccola, Joshua, 17 anni, e Connor, 16, possano essere compatibili per il trapianto. “Ma anche se non dovesse essere così, sappiamo che lì fuori ci sono un sacco di persone disposte ad aiutarci. Siamo ottimisti” conclude Jayne.