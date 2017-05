Quando i suoi genitori sono rincasati e hanno trovato quei pezzi di carta sparsi per casa, per poco non hanno avuto un mancamento. Avevano lasciato il loro figlio di 5 anni da solo a casa: il giovanissimo ha trovato un “passatempo” rivelatosi però assolutamente deleterio. Ha strappato banconote per 50,000 yuan (6,3mila euro). Come riportato da Huanqiu, quotidiano cinese affiliato dal People's Daily Online, i fatti sono avvenuti a Qingdao lo scorso 20 maggio. Il padre, un uomo d’affari identificato come Gao, però non si è perso d’animo.

Dopo aver raccolto ciò che rimaneva delle banconote, le ha riportate in banca con la speranza di poter sostituire. Ma gli è stato detto che ciò sarebbe stato possibile, solo se fosse riuscito in qualche modo a ricomporle ad una ad una. Nulla da fare dunque. L’uomo, contattato dai giornalisti cinesi, ha infatti spiegato che il figlioletto ha ridotto le banconote in pezzi davvero troppo piccoli perché possano essere messe insieme come prima. “Ci ho provato per due giorni. Ci ho lavorato anche di notte. Ma in realtà sono riuscito a ricostruirne solo una dozzina. Erano quelle strappate in meno pezzi. Ce ne sono alcune ridotte a brandelli e sono assolutamente irrecuperabili” ha detto l’uomo affranto. Secondo Gao, il denaro è era un prestito dalla banca.