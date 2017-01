I familiari di Pateh Sabally, 22 anni, annegato dieci giorni fa in Canal Grande, a Venezia, hanno chiesto un aiuto per riportare la salma del ragazzo in Gambia e celebrare il suo funerale. L’appello è stato fatto dal cugino di Pateh, Tijan Sabally a Il Gazzettino. Il ragazzo si trova al centro di accoglienza di Frosinone, in attesa dei documenti di soggiorno e fa intendere che i familiari del ragazzo suicidio non hanno le possibilità economiche per dare un ultimo saluto a Pateh: “Vorremmo celebrare il funerale di mio fratello Pateh in Gambia, se riuscissimo ad avere un aiuto per riportare il suo corpo a casa. Ho sentito la famiglia e vorrebbe così” dice Tijan, che ringrazia coloro che hanno dimostrata la proprio solidarietà in occasione della cerimonia simbolica di venerdì scorso con la corona di fiori e il momento di raccoglimento davanti alla Stazione di Santa Lucia.

Il filmato del suicidio di Pateh avevano innescato una lunga scia di polemiche. Nel video si udivano distintamente commenti offensivi all’indirizzo del giovane africano mentre compieva l’insano gesto. d’acqua. Immagini e audio che hanno poi fatto il giro dei social network, moltiplicando come sempre il “dibattito virtuale” fra opposte fazioni. In ricordo del richiedente asilo annegato, era stato affisso un manifesto di ricordo, realizzato dai fotografi veneziani del Collettivo Awakening, rappresentante uno dei momenti della manifestazione di solidarietà. Purtroppo non è durato neanche un giorno. Ignoti lo hanno strappato e gettato nel vicino cestino. “È un gesto di pessimo gusto”, afferma Luca Zanon di Awakening, “Soprattutto perché riguarda una persona che è morta ed è successivo all’indignazione di tante persone. Purtroppo conferma che se c’è una parte di veneziani molto aperta all’accoglienza, ce n’è anche una molto contraria. Non è la prima volta che succede e accade sempre su questo tema”.