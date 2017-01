Quando saranno adulti i due gemellini Everett and Sawyer Shay avranno un aneddoto molto particolare da raccontare sulla loro nascita: pur essendo nati ad appena pochi minuti di distanza l'uno dall'altro, uno è venuto al mondo nel 2016 e l'altro nel 2017. È la singolare storia che arriva da Phoenix, nello stato dell'Arizona, in Usa. Alla madre Brandon erano venute le doglie proprio la sera dell'ultimo giorno dell'anno e per questo era stata ricoverata al Banner Thunderbird Medical Center di Glendale alcune ore prima della mezzanotte. Poi erano iniziate le operazioni per il parto. Tutti, compreso i genitori, erano ormai convinti che i bimbi nascessero nel 2016 ma i gemellini hanno tardato decidendo di venire la mondo proprio a ridosso dello scoccare del nuovo anno.

Il primo dei gemelli eterozigoti ad apparire è stato Sawyer Shay, nato alle 23:50 del 31 dicembre del 2016, mentre suo fratello Everett ha atteso una decina di minuti nascendo alle 00:01 del giorno di Capodanno 2017. Sawyer al momento è più pesante, mentre Everett sembra essere leggermente più alto ma, come hanno confermato i genitori Holly e Brandon, il parto è stato un successo e madre e figli stanno tutti bene. "È stato un bel mondo di dirci Buon Anno," ha commentato Brandon Shay