Meglio un lavoro senza laurea che una laurea senza lavoro. Ormai sono sempre più i giovani che, una volta finita la scuola si scrivono all'Università con l'obiettivo di laurearsi alla ricerca di un'occupazione stabile. Non sempre però una buona formazione è sinonimo di stipendio alto. E, anzi, complice il fatto che la crisi ha toccato tutti i settori, anche quei mestieri che richiedono una laurea e che fino a qualche anno fa erano considerati sicuri per “mettersi a posto” oggi non sono più una garanzia. In tale ottica è cosa giusta dare uno sguardo a quelle occupazioni sicuramente molto ben pagate che tuttavia non necessitano di un titolo universitario, almeno stando ai dati dell'US Bureau of Labor Statistics

10. Installatore e riparatore di linee elettriche

Un lavoro tecnico, ben pagato, per cui basta un diploma. Siamo intorno ai 59000 euro l'anno (in Usa).

9. Manager di agenzia immobiliare.

Da questa figura dipende il lavoro in un'agenzia immobiliare. La paga annuale è molto allettante: 61.000 euro. Titolo di studio: Diploma di scuola superiore.

8. Direttore di agenzia agricola.

Se vi piace il verde è il lavoro che fa per voi. E negli Usa chi si occupa di questa attività non guadagna per niente poco. Circa 62.000 euro l'anno.

7. Direttore di ufficio postale.

Negli Stati Uniti basta un diploma di scuola superiore per diventare direttore di un ufficio postale. La paga annuale è di 63.000 euro.

6. Sviluppatore Web.

In Italia sta trovando fortunatamente sempre più terreno fertile. Dall'altra parte dell'Oceano chi realizza siti internet guadagna 63.000 euro annui dopo aver conseguito un diploma che ne attesta le competenze.

5. Infermiera professionale.

Un'infermiera professionale in America dopo aver conseguito un diploma specifico può guadagnare in media 64.000 dollari.

4. Installatore ascensori.

Diploma di scuola secondaria e lungo apprendistato ed il gioco è fatto: così si diventa un installatore di ascensori. La paga media è di 70.000 euro annuali negli States.

3. Gestore di servizi funebri.

Sicuramente non è il lavoro più gioiosa a cui si può aspirare. Ma se vi diciamo che il salario medio è di 76mila euro l'anno, siamo certi che un pensiero possiate farcelo. Basta un diploma di scuola superiore per poter intraprendere questa carriera.

2. Pilota commerciale.

Guida elicotteri e aerei privati per cui naturalmente c'è bisogno di un’apposita licenza. Dopodiché può arrivare guadagnare fino a 76.000 euro l’anno.

1. Controllore traffico aereo

E' un'occupazione altamente professionale, ma la per c'è bisogno ‘solo' di un diploma di due anni negli Usa. Il salario medio è di 107.000 euro l'anno. In Italia, per gestire il traffico aereo, è necessario essere selezionati dalla società ENAV, che fornisce questi servizi agli aeroporti e gestisce il percorso formativo necessario per fare questa professione.