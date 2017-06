in foto: Samantha Cristoforetti nel video realizzato per il Miur.

I consigli per affrontare al meglio l'esame di Maturità 2017 alle porte arrivano direttamente dalle stelle. Il Ministero dell'Istruzione ha infatti chiesto a Samantha Cristoforetti, l'astronauta italiana dell'Agenzia spaziale europea che con la missione Futura del 2015 ha conseguito il record europeo e il record femminile di permanenza nello spazio in un singolo volo, di dare qualche dritta agli oltre 500mila studenti che a partire dal prossimo 21 giugno sono chiamati ad affrontare le tre prove scritte e il colloquio orale per conseguire il tanto ambito diploma. D'altronde, chi meglio di lei avrebbe potuto farlo, dall'alto della sua esperienza e dei suoi numerosi titoli conseguiti.

In un video pubblicato sui canali social del Miur, Cristoforetti ha deciso di dare ai maturandi tre consigli per affrontare al meglio il prima, il durante e il dopo degli esami di Stato. Innanzitutto, bisogna essere preparati. "Non lasciate la motivazione al caso – sottolinea Astrosamantha -. Dovete creare delle strategie che vi permettano di darvi la giusta spinta per mettervi sui libri a studiare, come organizzare pomeriggi di studio con i compagni di classe bravi, oppure pensare a delle piccole ricompense che vi potrete concedere solo dopo aver raggiunto una certa tappa nello studio". Fondamentale è, poi, mantenere la calma, sopratutto durante lo svolgimento delle prove, e la tranquillità: "Dovete riposarvi e cercare di andare a dormire presto la sera – aggiunge l'astronauta -. Dimenticate tutto il resto, quello che c'è stato prima e verrà dopo, e date il meglio di voi stessi".

Infine, la donna italiana dei record lascia una dritta per il futuro: "Superata questa tappa sarete giovani donne e giovani uomini, non permettete quindi che vi parlino come a dei ragazzini, di chiamarvi ragazze e ragazzi. Siete giovani adulti che hanno la responsabilità e la capacità di contribuire attivamente e consapevolmente al miglioramento di questo nostro mondo". Un ringraziamento a Cristoforetti arriva anche dal ministro dell'istruzione, Valeria Fedeli, che sulla sua pagina Facebook ha sottolineato come "Samantha rappresenti un'eccellenza italiana, nel mondo e oltre i suoi confini. La sua storia e i suoi consigli saranno certamente di grande ispirazione e aiuto per le nostre ragazze e i nostri ragazzi che potranno rifarsi al suo esempio positivo".