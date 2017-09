Nonostante la prevenzione, i sistemi di allarme sempre più all'avanguardia e le continue inchieste delle forze dell'ordine, l'Italia resta uno dei principali paesi al mondo per furti d'auto. Quando le auto sono di valore elevato spesso spariscono all'estero, specialmente nei paesi dell'est dove da tempo purtroppo vi è un mercato illegale e parallelo ma ormai da anni la vera piaga per i possessori delle vetture sono i cosiddetti "cannibali" delle auto. Il modus operandi è sempre lo stesso: portano in un posto isolato un'auto appena rubata e poi la smontano pezzo per pezzo portando via solo le parti necessarie, quelle dalle quali è possibile guadagnare il massimo profitto, abbandonando poi sul posto la carcassa della vettura.

Razzie in piena regola che presuppongono oltre ad una esperienza nel furto anche quella manuale dello smontare i pezzi in pochissimo tempo. I rischi infatti sono ridotti visto che nascondere e vendere i singoli oggetti è più facile che trasportare e piazzare l'intera auto, anche se questo comporta avere un mercato illegale alle spalle già rodato. Come hanno dimostrato in questi anni molte indagini delle forze dell'ordine, infatti, spesso si tratta di bande ben organizzate che agiscono su commissione . Il fenomeno purtroppo riguarda tutta l'Italia da nord a sud con ritrovamenti di auto private quasi di tutto e abbandonate spesso in aperta campagna. Non mancano però anche casi più estremi dove le auto vengono addirittura smontate dove sono state parcheggiate e ripulite ad esempio di ruote e portiere equindi rese inutilizzabili ai malcapitati proprietari.