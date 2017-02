"Stai per riprendere il tuo bambino! Metti via i cellulari! Il tuo bambino è felice di vederti! Non sei felice anche tu di vederlo??". Con questo messaggio, affisso in bella mostra all'ingresso dell'asilo, una scuola dell'infanzia statunitense nello stato del Texas ha deciso di rimproverare i genitori dei propri alunni sempre più distratti dai telefonini i quando vanno a riprendere i piccoli a scuola. Il messaggio è stato fotografato da una donna texana che era andata a prendere i bimbo all'asilo venerdì meriggio, Juliana Farris Mazurkewicz, e successivamente pubblicato sui social dove è diventato subito virale.

"Abbiamo visto bambini che cercano di consegnare ai loro genitori il loro lavoro completato durante il giorno e il genitore che è al telefono e non lo guarda. Abbiamo sentito un bambino dire ‘Mamma, mamma, mamma … "e il genitore che dedicava maggiore attenzione al suo telefono invece che al proprio figlio. È spaventoso. Mettete via il telefono !!" si legge ancora nel messaggio scritto dalle educatrici e non accolto positivamente da tutti i genitori. Tra questi ultimi infatti c'è qualcuno che si è risentito per il tono perentorio e ha deciso di portare via il figlio e iscriverlo in un'altra scuola