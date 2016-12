A Lisbona dieci giovani artisti hanno riqualificato alcuni bagni pubblici della città, così luoghi spesso trascurati possono diventare opere d'arte. Quale miglior modo per riqualificare anche i luoghi più antiestetici della città? Tutto è iniziato ad opera dell'artista belga, trasferitosi in Portogallo, Burry Buermans che, partendo dalle grafiche anni '60 già presenti, ha rivoluzionato la toilette con colori scargianti e dettagli sorprendenti con cui stupire lo spettatore. I toni vanno dal blu all'azzurro al fucsia acceso e le pareti sono un tripudio di colori, il rusultato è un'armoniosa mescolanza fra vintage e moderno.

Pagine, fogli e citazioni letterarie nel bagno pubblico di Ines Amaro.

Mentre nell'opera di Ines Amaro si assiste ad un lavoro fatto di manoscritti giganti e citazioni letterarie che rimpiono le pareti di un altro bagno pubblico della città. Immaginate di essere circondati da intere pareti formate da pagine di libri. Parole, frasi, citazioni sovrapposte in un collage che riveste interamente la struttura. Il messaggio è legato indubbiamente all'importanza della lettura e libri diventano un affascitante mezzo artistico, dando vita a un luogo pubblico accogliente.

La natura e il verde intenso nell'opera dell'artista Xana Sousa.

in foto: L'opera di Xana Sousa

L’artista Xana Sousa ha pensato di trasferire una sua installazione per mettere in risalto la vincente relazione natura- luoghi di confort nell'ottica moderna del design interno. L'opera porta con sé un indubbio messaggio ecologico mettendo la natura al centro e facendola diventire prezioso strumento di creatività e valore imprescindibile. Sono opere eterogenee, con mood totalmente opposti e infatti ci si allontana molto di stile nell'opera di un'altra artista, Maisa Champalimaud.

Un mosaico pop pieno di simboli americani nell'opera di Maisa Champalimaud.

in foto: L'opera dell'artista Maisa Champalimaud

L'artista lusitana Champalimaud predilige uno stile ‘serigrafico' in un gioco di contrasti che si avvale dell'incicività delle linee, stampe sovrapposte, collage e negativi. Il risultato è un'opera pop, un affollamento della parete, popolata da simpoli planetari come la diva Marylin, in una dissacrante versione domestica, accanto alla statua della libertà. Lo stile è disarmante, cattura l'attenzione dello spettatore in una miriade di stimoli. Sono opere che contraddistinguono lo stile di ogni artista. L'arte è stata messa al servizio della riqualificazione, l'iniziativa, in accordo con il comune della città, sarà sicuraemente di buon esempio per la valorizzazione di altri luoghi che necessitano dello stesso trattamento in tutte le capitali europee.