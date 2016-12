Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha definitivamente confermato la squadra di governo con la nomina di sottosegretari e viceministri. Sostanzialmente, non fosse per qualche leggera modifica, la squadra rimane la medesima dell'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi. Enrico Zanetti si sfila e come annunciato in precedenza rinuncia alla poltrona da viceministro dell'Economia.

Fine dell'esperienza di Governo anche per Tommaso Nannicini, che sotto l'Esecutivo Renzi aveva ricoperto il ruolo di sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle politiche pubbliche. L'ex presidente della Basilicata Vito De Filippo passerà invece dal ministero della Salute a quello dell'Istruzione, dandosi praticamente il cambio con Davide Faraone, che dall'Istruzione passa alla Salute. Nessuna concessione, quindi, ai verdiniani che già alla nomina della squadra dei ministri nelle scorse settimane avevano annunciato che non si sarebbero accontentati di posti da "sottogoverno".

La lista dei sottosegretari

Presidenza del Consiglio Maria Teresa Amici, Gianclaudio Bressa, Sandro Gozi, Luciano Pizzetti, Angelo Rughetti

Affari esteri e cooperazione internazionale Vincenzo Amendola, Benedetto Della Vedova, Mario Giro

Interno Gianpiero Bocci, Filippo Bubbico, Domenico Manzione

Giustizia Federica Chiavaroli, Cosimo Maria Ferri, Gennaro Migliore

Difesa Gioacchino Alfano, Domenico Rossi

Economia e finanze Pier Paolo Baretta, Luigi Casero, Paola De Micheli, Enrico Morando

Sviluppo economico Teresa Bellanova, Antonio Gentile, Antonello Giacomelli, Ivan Scalfarotto

Politiche agricole, alimentari e forestali Giuseppe Castiglione, Andrea Olivero

Ambiente e tutela del territorio e del mare Barbara Degani, Silvia Velo

Infrastrutture e trasporti Umberto Del Basso De Caro, Riccardo Nencini, Simona Vicari

Lavoro e politiche sociali Franca Biondelli, Luigi Bobba, Massimo Cassano

Istruzione, università e ricerca Vito De Filippo, Angela D’Onghia, Gabriele Toccafondi

Beni e attività culturali e turismo Dorina Bianchi, Ilaria Borletti Buitoni, Antimo Cesaro Salute Davide Faraone.