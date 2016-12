Il lavoro più a rischio estinzione negli Stati Uniti? Secondo il sito specializzato Careercast.com è il postino. Questo perché la società cambia continuamente e di conseguenza anche il mondo del lavoro ne risente. E soprattutto con la tecnologia alcune professioni hanno subito pesanti trasformazioni, ridefinendo modalità e ruolo degli impiegati. Il postino, secondo questo sito specializzato nella ricerca e offerta di posti di lavoro che ogni anno propone delle classifiche sul mondo del lavoro, è appunto uno di quei mestieri in “via di estinzione”.

I professionisti che finiranno per sparire entro poco tempo – A pesare sulle prospettive di espansione dei lavori a rischio di estinzione oltre alla tecnologia c’è sicuramente anche la crisi. A volte, conta l'accoppiata di entrambi i fattori come per esempio per i lettori di contatori e i giornalisti di quotidiani cartacei . Altri lavori che, secondo Careercast, sono a rischio nella classifica dell’anno che sta finendo. Nella classifica troviamo anche gli assicuratori, evidentemente in crisi a causa delle sempre più diffuse polizze online e alcune new entry rispetto alla lista dello scorso anno: produttori televisivi e, un po’ a sorpresa, i programmatori di computer.

Ecco la classifica dei dieci lavori più a rischio: