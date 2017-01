Il bilancio è ora definitivo: 29 morti e 11 sopravvissuti. Gli ultimi due dispersi che mancavano all’appello sono stati recuperati dai vigili del fuoco nella tarda serata dalle macerie dell’Hotel Rigopiano di Farindola, travolto una settimana fa da una valanga. Si trovavano nella zona tra il bar e la hall, dove tutti gli ospiti e i dipendenti dell'albergo attendevano l'arrivo dello spazzaneve che avrebbe dovuto portarli via. “Non ci fermeremo fino a quando non avremo la certezza che non ci sia più nessuno”, aveva assicurato nei giorni scorsi il funzionario del Dipartimento della Protezione Civile Luigi D'Angelo. “Dobbiamo continuare a cercare fino alla fine”, aveva detto, “fino a quando non avremo trovato tutti”. E così è stato, per una lunga settimana di ricerche senza sosta. Il bilancio del Rigopiano è definitivo in quanto si è esaurita la lista ufficiale delle persone che si trovavano all’interno dell’hotel e che comprendeva, appunto, 28 ospiti di cui 4 bambini e 12 dipendenti. Non c’è dunque più nessuno di ufficiale da rintracciare. Delle 29 vittime recuperate, 15 sono uomini e 14 donne.

Il punto sulle indagini sulla tragedia del Rigopiano – Nella giornata di ieri, intanto, il procuratore aggiunto di Pescara Cristina Tedeschini ha fatto il punto sulle indagini sulla tragedia del Rigopiano. Lo ha fatto parlando tra le altre cose dei risultati delle autopsie finora effettuate sui corpi delle persone morte sotto la valanga. Le cause dei decessi, ha spiegato il procuratore aggiunto, sono diverse una dalle altre. In alcuni casi sono morti immediate per schiacciamento, in altri c’è concorrenza di cause: schiacciamento, ipotermia e asfissia. “Dai risultati delle prime sei autopsie non abbiamo casi di esclusiva ipotermia”, ha sottolineato il procuratore. “Prima di parlare con i soccorritori non pensavamo a una valanga ma a un terremoto molto forte”, ha dichiarato intanto Giorgia Galassi, una delle donne salvate dalle macerie del Rigopiano insieme al fidanzato Vincenzo Forti. I due ragazzi hanno parlato con i giornalisti nel corso di una conferenza stampa a Giulianova durante la quale hanno spiegato che nessuno li aveva avvisati del pericolo valanghe.