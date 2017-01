Sono quattro i bimbi salvati dalla valanga che ha distrutto l’hotel Rigopiano. Si tratta di Gianfilippo e Ludovica Parete, figli di Giampiero Parete, l’uomo che ha lanciato l’allarme e che ha poi potuto riabbracciare anche la moglie Adriana Vranceanu, Samuel Di Michelangelo (i cui genitori sono ancora dispersi) e Edoardo Di Carlo. Il piccolo purtroppo ha perso la mamma, Nadia Acconciamessa, mentre il papà Sebastiano è ancora tra i dispersi. La tragica notizia è arrivata questa mattina, quando il corpo della donna è stato estratto privo di vita dalle neve. La famiglia risiede a Loreto Aprutino, Pescara.

Edoardo era stato localizzato nella mattinata di ieri con una sua zia, Simona Di Carlo, consigliere comunale a Pescara, che aveva assicurato che era vivo; è stato in contatto con i soccorritori fino a quando questi non sono riusciti a raggiungerlo. Nel video, girato da Michele Pacella e caricato su YouTube, si vede la donna alle prese con le telecamere della stampa: "E' un miracolo, è una situazione stupenda e indescrivibile, hanno trovato mio nipote Edoardo. Fatemi arrivare da lui". Simona ora spera di poter riabbracciare anche il fratello Sebastiano: "Non ho mai perso la speranza anche se sono due giorni che piango".