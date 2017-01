"Ringrazio Dio di essere vivo, ma ora il mio pensiero va alle altre vittime" sono le prime parole a freddo di Vincenzo Forti, uno dei sopravvissuti alla tragedia dell'Hotel Rigopiano di Farindola estratto dalle macerie dai soccorritori dopo ore di angoscia. A riportare il suo pensiero è il legale di famiglia, l'avvocato Pierangelo Guidobaldi, che questa mattina lo ha accompagnato dai carabinieri a Pescara dove è stato ascoltato dagli inquirenti che indagano sulla sciagura di mercoledì scorso. Con loro anche la fidanzata di Forti, Giorgia Galassi, anche lei scampata alla tragedia e, secondo il legale, molto provata da quanto accaduto. L'avvocato ha anche riferito che gli inquirenti hanno ascoltato prima lei e poi ascolteranno il fidanzato.

"I ragazzi stanno rispondendo a tutte le domande anche se sono provati e non stanno tanto bene" ha confermato anche il padre di Giorgia, Sebastiano Galassi. "Stanno ricostruendo tutte le fasi di quanto accaduto. Preferisco però non aggiungere altro per rispetto degli inquirenti", ha detto l'uomo che ha accompagnato la figlia e il fidanzato al comando dei carabinieri di via D'Annunzio a Pescara e poco dopo ha lasciato la caserma.

I due fidanzati di Giulianova, in provincia di Teramo, erano stati estratti vivi dalle macerie della struttura assieme ad altre 7 persone ed erano stati ricoverati all'ospedale Pescara nella notte tra venerdì e sabato. I due ragazzi, che avevano trovato riparo in un angusto spazio, hanno dichiarato di essere sopravvissuti anche bevendo e mangiando neve e ghiaccio ma per i medici generalmente stanno bene e per questo sono stati dimessi nelle scorse ore e sono potuti tornare a casa.