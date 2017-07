"Si tratta di un’idea, di un progetto nato già nelle giornate successive alla tragedia di Rigopiano e che ora è realizzato appieno", così il sindaco di Farindola, paese in provincia di Pescara conosciuto per la tragedia di Rigopiano, ha annunciato a sei mesi della valanga l'inaugurazione di una nuova locanda che darà lavoro a sette ex dipendenti del resort scampati alla tragedia. Il locale, un ristorante-pizzeria-rooms, ha preso il nome di "La Cuccumella" (recipiente in dialetto abruzzese), e vuole essere un segnale di speranze e di rinascita per queste zone duramente colpite dal dramma che nel gennaio scorso causò 29 vittime.

Il locale sorge sulle fondamenta di un altro ex ristorante ma molto più a valle dell'Hotel Rigopiano travolto e completamente distrutto da una valanga staccatasi dalla montagna a seguito delle forti scosse sismiche e delle imponenti nevicate che colpirono l'Abruzzo. Il progetto, ideato dalla cooperativa TU.TE.VE (turismo terre vestine), in collaborazione con il tour operator online Wolftour di Penne, è stato realizzato col fondamentale contributo della Cei., la conferenza episcopale italiana che ha concesso un finanziamento di 250 mila euro

"A differenza di qualche mese fa, le lacrime di oggi sono di speranza. La speranza di un gruppo di ragazzi che si ritrovano insieme, con il coraggio e la voglia di ricominciare che abbiamo sostenuto con i fondi dell’otto per mille che la gente ci dona", ha spiegato il segretario generale della Cei, Mons. Nunzio Galantino, che ha voluto essere presente all'inaugurazione per sostenere l'attività. "Con questa iniziativa si vuole creare una rete di solidarietà. Solo attraverso ciò si può andare avanti" ha aggiunto il prelato

Nel nuovo ristorante non poteva mancare una targa in ricordo delle vittime della tragedia di Rigopiano e con una frase dedicata a loro e alle loro famiglie. I sette ex dipendenti dell’Hotel Rigopiano, Paolo Misero, Alessandro Iezzi, Alice Misero, Grazia Colangeli, Federica Colangeli, Fiorella Costantini e Giovanni Nebbioso, hanno fondato la Cooperativa Turismo terre vestine per gestire la nuova struttura che ha 100 posti a sedere nel ristorante, 12 posti letto e una piscina. "Sarà una bella sfida ma noi siamo pronti ad accettarla col pensiero rivolto ai nostri amici che non ci sono più , servendo ai nostri clienti le migliori specialità abruzzesi con tutta l’esperienza acquisita all’Hotel Rigopiano" hanno spiegato i sette giovani .