Hotel Rigopiano: Fabio, il sopravvissuto tornato su in albergo ad aiutare i soccorritori

E' tornato a dare una mano ai soccorritori Fabio Salzetta, il manutentore dell'hotel Rigopiano sopravvissuto alla valanga dopo essersi rifugiato in auto assieme all'altro superstite, Giampiero Parete. A riferirlo è lo zio di Salzetta: "Non so con quale forza sia riuscito a tornare lassù".