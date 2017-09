Era in cerca di emozioni forti, ma ha trovato la morte. Tragedia al parco a tema ‘Ocean Park’ di Hong Kong, dove un 21enne è morto dopo essere stato travolto da una bara in movimento nell’attrazione “Buried Live” (“Sepolto Vivo”), una sorta di casa infestata. Il dramma è avvenuto nella giornata di sabato e il luogo di divertimento è stato subito chiuso per le verifiche e gli accertamenti delle autorità competenti. Secondo quanto riferito, Cheng (questo il cognome della vittima) si sarebbe avventurato in una zona chiusa dell’attrazione, ignaro che fosse interdetta al pubblico. Una parte della bara meccanica, che fa parte del veicolo in movimento che introduce i visitatori nelle tenebre, ha colpito il ragazzo alla testa: portato in ospedale, è deceduto poco dopo.

Secondo il sito di Ocean Park, gli ospiti che “hanno il coraggio di entrare nell'esperienza” di questa attrazione verranno “seppelliti vivi”, prima di dover “combattere per trovare la strada” che permetterà loro di uscire da questa “tomba oscura e spaventosa ". I vertici del parco hanno precisato che un incidente di questo tipo non era mai avvenuto all’interno della casa infestata, che ora è stata chiusa per le indagini del caso. Stando ai primi accertamenti, non sarebbero stati riscontrati guasti meccanici nella struttura dove il 21enne ha trovato la morte. Il parco a tema “porge le più profonde condoglianze alla vittima e alla sua famiglia” e ha comunicato che cercherà di “compensare la loro perdita”.