“Ho ucciso mia sorella, ma non mi importa. Ho ucciso mia sorella. So che sto andando in prigione, ma non mi importa. Mi dispiace piccola”. Parole inquietanti quelle pronunciate in diretta su Instagram da Obdulia Sanchez, 18enne di Stockton, in California, qualche istante dopo il terribile incidente in cui la sorella di 14 anni, Jacqueline, ha perso la vita. Quel live era stato avviato qualche minuto prima dalla stessa 18enne alla guida della sua vettura, poi finita su una recinzione in filo spinato e in un campo a Los Banos. Ora Obdulia è stata arrestata.

Nel filmato si vede il corpo di Jacqueline, col viso orribilmente sfregiato dopo l’incidente, un’altra ragazza in auto con le due sorelle che chiede aiuto e Obdulia che parla alla telecamera: "Svegliati bambina, sono troppo dispiaciuta, non volevo ucciderti piccola mia". La polizia stradale della California ha poi precisato che due minorenni erano sul sedile posteriore dell’auto guidata dalla 18enne ed entrambe non indossavano le cinture di sicurezza. Mary Hernandez, di Stockton, che ha visto il filmato in diretta e lo ha registrato: “Inizialmente pensavo fosse tutto finto. Lo ho registrato e pubblicato proprio perché credevo non fosse reale. Si vedono sempre molte persone che guidano usando Instagram e Snapchat e poi simulano delle cose simili a quelle che si vedono in quel video”.

I membri della famiglia Sanchez hanno confermato che il video è stato girato da Obdulia. La vittima, Jacqueline, avrebbe compiuto 15 anni domenica prossima. L’altra ragazza in macchina con le due sorelle era una 14enne di Fresno che ora è in ospedale. Obdulia è rinchiusa nella prigione della contea di Merced. Deve rispondere dell’accusa di omicidio stradale.