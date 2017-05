"Ho trovato un dito umano nel pesce appena comprato", è la denuncia shock da parte di una donna di Taiwan che mentre stava consumando una zuppa di pesce si è ritrovata improvvisamente davanti ad un oggetto che aveva tutta l'aria di essere un dito umano mozzato. La signora ha fotografato l'oggetto e ha mostrato gli scatti alla sua famiglia chiedendo al cugino di caricarli sui sociali dove le immagini sono diventate rapidamente virali.

Solo con l'aiuto della rete la donna così ha potuto capire che nel suo pesce non c'era niente di strano. Come hanno fatto notare in molti, infatti, quello nelle foto era proprio un organo interno di alcune specie di pesce che serve a controllare la loro galleggiabilità nell'acqua. Nonostante le rassicurazioni la donna però si è voluta documentare personalmente dopo lo shock. In effetti quello trovato appariva proprio come un dito: aveva la stessa lunghezza e larghezza e persino ha una parte ossea che assomigliava ad una unghia e ha lasciato senza parole la donna.