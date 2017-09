Si è presentato tranquillamente nell'ufficio postale attorno alle 9 del mattino e ha chiesto di poter parlare con la direttrice ma una volta fatto accomodare nell'ufficio dove di solito si aprono conti correnti postali, ha fatto scattare il suo piano lanciando con calma la grave minaccia. "Ho un cintura esplosiva, dammi tutti i soldi che hai in cassaforte altrimenti mi faccio esplodere e moriamo tutti" ha scandito l'uomo con voce calma, spiegando subito dopo: "Servono all’Isis per fare un attentato".

Così un ragazzo di colore è riuscito a farsi consegnare ben 10mila euro dalla direttrice dell’ufficio postale di Frescada di Preganziol, in Provincia di Treviso, prima di dileguarsi indisturbato. La direttrice dell’ufficio postale è finita poi in ospedale sotto shock dove è stata ricoverata in osservazione per alcune ore prima di essere dimessa. La donna è rimasta sconvolta dopo che l'uomo si è aperto il giubbotto, mostrandole una cintura sulla quale erano fissati, con il nastro adesivo, dei pacchetti da cui sporgevano dei fili elettrici. "Io sono cristiano, ma questi soldi servono all’Isis per fare un attentato in piazza dei Signori e in un centro commerciale a Treviso" avrebbe spiegato il rapinatore.

Sull'anomala rapina, avvenuta lunedì mattina, indagano ora i carabinieri di Treviso per accertare l'identità del ladro anche attraverso i video delle telecamere di sorveglianza della posta. L'ipotesi degli investigatori è che si sia trattato di un delinquente comune che ha usato la minaccia della cintura esplosiva per terrorizzare la vittima e incassare il bottino.