La cameriera del ‘Red Brick Asian Bistro’ di Columbia, in South Carolina, ha bruciato il pollo fritto. Ha ammesso il suo errore di fronte allo lo chef cinese, Jiguang Yang, 68 anni, del locale. Ma quest’ultimo non l’ha presa per niente bene. Il cuoco è letteralmente impazzito diventato quando la donna gli ha chiesto di rifare il piatto. L’ha presa per i capelli e l’ha picchiata. A riprendere tutta la scena c’erano le telecamere del locale.

E’ stato il Daily Mail a racconta la storia. La cameriera ha rivelato di aver spiegato quanto successo a Jiguang Yang mentre era intenta a preparare un’altra pietanza da servire. Improvvisamente si sarebbe sentita tirare la coda di capelli raccolti e ha sbattuto la testa. Immediata la denuncia nei confronti dello chef. Ma nel frattempo è arrivato il provvedimento inaspettato. Nonostante lavorasse in quel locale da ormai cinque anni, la cameriera è stata licenziata e ora non sa come mantenere i suoi due figli. Yang, il cui figlio è titolare del locale, è stato arrestato per lesioni personali e per aggressione, poi è stato rilasciato. Ma rischia l’espulsione dal paese.

“C’è molto in gioco. La famiglia Yang ha fatto molto bene nella comunità. Siamo molto preoccupati di una possibile espulsione a causa del clima politico che si è venuto a creare negli Stati Uniti” dice l’avvocato dell’uomo.