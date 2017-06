Helmut Kohl, storico cancelliere della riunificazione tedesca, è morto stamattina all'età di 87 anni nella sua casa a Ludwigshafen. A darne notizia in anteprima è Bild. Dal 2008 le sue condizioni di salute erano peggiorate a seguito di una caduta che gli aveva provocato un trauma cranico. Nel 2015 era stato poi operato all’intestino, ed era rimasto ricoverato nel reparto di Terapia intensiva al policlinico universitario di Heidelberg per diversi giorni.

Cancelliere per 16 anni (nel periodo tra il 1982 e il 1998) è stato per molti anni (1973-98) presidente del CDU (Unione Cristiano-Democratica di Germania), alla cui guida c'è attualmente Angela Merkel. Artefice della storica riunificazione tedesca il 3 ottobre del 1990, quasi un anno dopo la caduta del Muro di Berlino del novembre 1989, divenendo il primo cancelliere della Germania unita (1991-98).

Ad Helmut Kohl vengono riconosciuti anche il superamento della Guerra Fredda, la nascita dell’Euro (con il salvataggio della Lira al suo interno) e la realizzazione dell’integrazione europea, grazie ai legami con i paesi dell’Europa orientale e con la Russia, pur mantenendo l’alleanza con gli Stati Uniti.

Quando era ancora presidente onorario dell'Unione Cristianodemocratica fu coinvolto in uno scandalo di finanziamenti illeciti, una macchia indelebile in Germania. Da allora i rapporti con la CDU si sono sempre più incrinati. Fu proprio la Merkel a chiedergli pubblicamente di abbandonare il suo incarico per restituire al partito l'immagine che meritava. Dal 2000, l'ex cancelliere ha sempre vissuto lontano dalla vita politica, salvo riapparire in occasione di grandi eventi.