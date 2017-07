Si è gettato nel cratere del vulcano Kilauea situato all’interno dell’Hawaii Volcanoes National Park. Non sembrano esserci molti dubbi sul desiderio di Leo Adonis, 38 anni, di togliersi la vita. Il suo corpo è stato trovato alla base della caldera, a circa 76 metri di distanza dal Crater Rim Trail, come riferito l'Hawaii Tribune Herald. Le ricerche dell’uomo erano cominciato sabato pomeriggio quando due escursionisti avevano trovato il suo zaino abbandonato: gli uomini della Forestale si erano messi immediatamente sulle sue tracce, salvo poi sospendere le operazioni a cause delle proibitive condizioni meteorologiche. Il giorno il suo cadavere è stato individuato da un elicottero e recuperato.

Secondo quanto ha dichiarato il padre di Leo all'Hawaii Tribune Herald, il figlio aveva vissuto in California e poi, per un periodo, si era trasferito a Pahoa, nelle Hawaii. “Lì aveva lasciato il suo cuore e lì ha deciso di mettere fine alla sua vita” ha detto l’uomo, confermando che Leo aveva lasciato una nota nel suo zaino in cui faceva sapere di volerla fare finita. “Leo era mio nipote – ha dichiarato uno zio del 38enne all’Hawaii Tribune Herald – È difficile elaborare l'idea che ritenesse che non c'era altro modo per sfuggire alle sue angosce che togliersi la vita. Gli ho voluto un bene infinito e mi mancherà terribilmente. Era un uomo gentile. Dio possa benedire la sua anima. Spero abbia trovato la pace che cercava”.