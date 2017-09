Una ricerca inglese ha stabilito che a 37 anni si è considerati ufficialmente inadatti per andare a ballare in discoteca o essere i re della movida notturna. L'analisi dal titolo "The greet indoors" ovvero "A casa si sta benissimo" è stata condotta su un campione di 5mila adulti su commissione dell'azienda elettronica inglese Currys PC World. «Arriva un momento in cui apprezziamo i comfort della nostra casa più dell'avere una febbrile vita sociale. Spesso può essere una fatica fare i farfalloni ai party» spiega Matt Walburn, direttore della comunicazione della catena. I fattori che motivano la scelta di preferire l'ambiente domestico a quello ‘danzereccio' vanno dal problema del dopo sbornia per il 29% degli intervisti alla mancanza di voglia di vestirsi bene per il 22% fino al 12% incapace di trovare una baby-sitter per i figli. Inoltre, un ruolo importante in questo cambio di rotta è dettato dalla tecnologia, che ha trasformato il modo di stare in casa, grazie agli smart tv, i social network, lo shopping online e le console per videogame.

Ma oltre alla discoteca ci sono altre cose che non puoi fare superati i 3o anni? Decisamente si. Ci sono almeno 15 cose che sarebbe meglio smettere di fare una volta superata la soglia dei 30 anni, come ci spiega a giornalista Natascia Alibani. Noi ne abbiamo selezionate 5.

1. Procedete per gradi nelle relazioni

A quindici anni era comprensibile sentirsi fidanzatissime dopo aver dato il primo bacio al ragazzino che ci piaceva da morire da mesi, o dopo la prima passeggiata mano nella mano nel corso il sabato pomeriggio, dove giravamo fiere a testa alta con la convinzione che tutti ci ammirassero e schiattassero d’invidia per quanto eravamo belli insieme. Come sembrava assolutamente naturale dirsi “Ti amo” fin da subito, quasi sempre in maniera del tutto immotivata. A quindici anni, abbiamo detto. Ma non a trenta.

2. Stop ai selfie

Basta: è ora di darci un taglio. L’esibizionismo a tutti i costi non è un bene, scattarsi 100 foto al giorno può essere comprensibile se siete delle teenager con scarsa autostima che riescono a trovare un po’ di fiducia in sé grazie ai “like” di Facebook o di Instagram.

3. Stop alle maratone alcoliche o alle abbuffate di junk food

Più l’età avanza, meno il nostro organismo è disposto ad “accettare” ed assorbire cibi o liquidi che gli sono dannosi, esponendoci più facilmente non solo al rischio di ingrassare.

4. Basta passare il fine settimana a dormire

Era così bello quando, dopo un sabato sera passato in discoteca, vi infilavate nel vostro lettino e andavate in letargo fino al pomeriggio inoltrato della domenica! Già, ma potevate farlo perché, molto probabilmente, non avevate altri impegni oltre la scuola. A 30 anni, invece, sarebbe preferibile non prolungare troppo l’orario del risveglio, e dedicarsi, anche nel week-end, a qualcosa di produttivo: un po’ di attività fisica all’aria aperta, una visita ai genitori o ai nonni, la lettura di un buon libro.

5. Basta passare le notti in bianco

Fare l’alba tutti i giorni alla lunga indebolisce il fisico, e diventa difficile recuperare in tempo per essere pronte ad una nuova settimana di lavoro, famiglia e impegni… alla lunga, altro che febbre del sabato sera, vi verrà la febbre e basta!