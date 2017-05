Un uomo di 32 anni di origine pakistana è stato arrestato la scorsa notte con l'accusa di aver abusato di alcune donne. Il soggetto in questione si chiama Zaman K. è in stato di fermo da questa notte ed è recluso nel penitenziario di Gorizia, a disposizione dell'autorità giudiziaria. A mettergli le manette è stata la polizia: il pakistano è ritenuto responsabile di violenza sessuale continuata. L'uomo è considerato l’autore di almeno quattro episodi di abusi verificatisi negli ultimi giorni nel centro della città friulana. E' stata la descrizione fornita dalle vittime e i relativi riscontri dalle immagini delle telecamere di videosorveglianzaa permettere di individuare il 32enne nella serata di ieri, in Corso Italia; l'uomo è stato fermato dal personale della squadra mobile della questura di Gorizia. Invitato a salire sull'auto di servizio ha tentato di fuggire ma, anche grazie all’intervento degli uomini delle volanti, è stato bloccato subito dopo nella vicina piazza del Municipio.

Le autorità hanno anche rivolto un appello affinché le donne che hanno subito violenza o dei tentativi di violenza sessuale da parte del 32enne chiamino il 113 e raccontino quello che è accaduto.