Boonthing Namphet è un uomo di quarantadue anni che vive in Thailandia e che, a causa di una malattia che dura già da dieci anni, non può lavorare né muoversi senza provare un fortissimo dolore a ogni passo. L’uomo soffre di linfedema, malattia caratterizzata da un enorme accumulo di linfa nei tessuti. In genere, come in questo caso, il linfedema è asimmetrico, cioè interessa un solo arto, o comunque un lato del corpo maggiormente rispetto all’altro. Nel caso del thailandese, è la gamba sinistra a essere gonfia in maniera smisurata.

Lanciato un appello per aiutarlo – A causa di questa sua condizione l’uomo non può lavorare per cui è costretto a vivere solo con i pochi soldi guadagnati da sua moglie. Soldi che per la maggior parte vengono tra l’altro spesi negli ospedali per le sue cure. I due sono anche costretti a vivere con dei parenti dato che non hanno la possibilità di ristrutturare la loro casa, ormai fatiscente. Per aiutarli è ora intervenuto un monaco di Bangkok famoso per portare aiuto ai poveri e ai malati e che ha lanciato un appello attraverso i social media. Con la sua associazione di beneficenza il monaco spera di poter far arrivare aiuti concreti al quarantaduenne e a sua moglie.