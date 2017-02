Aveva iniziato ad accusare i primi sintomi già dall'infanzia ma anche dopo aver scoperto che si trattava di un tumore alla testa aveva evitato di operarsi per anni fino a quanto la massa tumorale ha raggiunto una dimensione enorme pari a circa due volte il suo cranio. È la storia di un uomo thailandese, Sutat Messati, che finalmente nelle scorse settimane è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per l'asportazione della massa rappresentata da una vistosissima sporgenza sul parte destra della testa.

Come raccontano i giornali locali, l'uomo, originario di un piccolo villaggio della provincia thailandese di Surin, aveva iniziato ad accusare dolori di testa fin dalla tenera età ma anche quando si è sottoposte alle prime visite che gli hanno diagnosticato il tumore ha fatto ben poco per curarsi anche a causa della sua condizione di povertà. Una situazione che lo ha portato non solo ad accusare disturbi fisici sempre maggiori ma anche a dover camminare con una pesante e ingombrante protuberanza sulla fronte.

A mettere fine a questa condizione è arrivata la generosità degli altri. Grazie ad una raccolta fondi infatti l'uomo è riuscito a sottoporsi al delicato intervento chirurgico necessario che gli ha rimosso la massa permettendogli ora di vivere normalmente, per la prima volta in assoluto nella sua vita. "Sono molto soddisfatto dei risultati, grazie a tutti coloro che mi hanno aiutato. Ora ho intenzione di godermi la vita. Vorrei sposarmi e avere figli, perché fino ad ora nessuna donna mi guardava senza compiangermi" ha concluso l'uomo.