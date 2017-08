Ha scelto la vita della creatura che portava in grembo. Tasha Trafford è morta dopo aver deciso di non sottoporsi alla chemioterapia per curare una terribile malattia (Sarcoma di Ewing) che l’aveva colpita dopo il matrimonio, nel 2012. L’ha fatto per far nascere il piccolo Cooper, venuto al mondo il 12 dicembre 2015. La sua mamma ha condiviso con lui solo 11 mesi, prima della sua morte avvenuta il 12 novembre 2016.

Inizialmente la donna aveva seguito i cicli di chemio e radioterapia presso l'ospedale di Singleton, Swansea, in Galles, e dopo due anni i medici le avevano assicurato che si stava riprendendo pienamente. Tuttavia, quel male è tornato, ripresentandosi più aggressivo di prima. Tasha aveva congelato tre embrioni e quando il cancro non era più attivo, ne ha usato uno per rimanere incinta. Il tumore è tornato alla 16esima settimana di gravidanza e a quel punto la donna è stata messa di fronte alla decisione più difficile di tutta la sua vita: abortire per re-iniziare subito la chemioterapia o perdere la propria vita per farne nascere una nuova. Tasha, che di professione faceva infermiera, ha deciso di continuare con la gravidanza. "Fare qualcosa che potrebbe danneggiare il mio bambino sarebbe impensabile", aveva detto la futura madre. Tasha non si è mai pentita della sua scelta, anche negli ultimi giorni: “Ha sempre saputo a cosa andava incontro, anche se non ne parlavamo molto. E’ stata una malattia molto lunga ed è stato incredibilmente difficile per Tasha” ha detto suo padre Dai Gallivan.

Il giorno della sua morte, suo padre avrebbe dovuto completare la scalata di beneficenza del Monte Kilimanjaro per l’associazione Tenovus Cancer Care. Un mese prima, dopo aver assistito al peggioramento delle condizioni della figlia, l’anziano ha deciso di farsi sostituire dal fratello di Tasha, David. "Sapevo di non poter andare. Dovevo stare vicino a Tasha. Ero consapevole che non l’avrei più rivista se fossi andato” ha aggiunto Dai. David ha saluto la sorella il giorno prima della partenza. Mentre era sull’aereo per l’Africa, le è arrivata la telefonata che gli comunicava la dipartita di Tasha. Il ragazzo ha voluto portare a terminare la scalata in onore della sua memoria. Quest’anno anche Dai salirà in cima al monte più alto dell’Africa: “Lo farò per lei e così farà anche Cooper quando sarà più grande”.