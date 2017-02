A causa di un malore improvviso che l'ha sorpresa mentre stava cucinando una donna padovana di 81 anni – Antonia Bergamin – si è accasciata a terra, in attesa che qualcuno potesse aiutarla. Invece è morta a seguito del rogo della sua casa in via Pinelli a Padova. Secondo le prime ricostruzioni l'anziana deve essere caduta a terra lasciando i fornelli accesi ed è deceduta probabilmente a causa delle esalazioni.

La drammatica vicenda deve mettere in guardia tutti gli anziani che vivono da soli in casa, soprattutto quelli autosufficienti che continuano a sbrigare in autonomia tutte le faccende domestiche. La signora Antonia Bergamin è infatti solamente l'ultima vittima di incidenti domestici.