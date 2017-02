A seguito delle numerose segnalazioni arrivate dai propri clienti, che lamentavano un cattivo odore all'apertura del prodotto, la catena di supermercati Auchan ha deciso di rimuovere dagli scaffali una partita di confezioni da 1.500 ml di Acqua Sant'Anna Minerale Naturale – sorgente Rebruant, prodotta dalla Fonti di Vinadio Spa. Il lotto in questione – spiega una scheda presente nella sezione ‘Recupero prodotti' del sito internet di Auchan – è L7012NOH, con scadenza gennaio 2019. La ragione del richiamo delle confezioni di Acqua Sant'Anna in questione riguarda la "possibile alterazione organolettica (odore anomalo per eventuale presenza di tracce di H2O2/CH3COOH)" del prodotto.

Auchan pertanto invita i suoi clienti "a restituire al punto di vendita eventuale merce acquistata non ancora consumata".

Dal canto suo la Fonti di Vinadio Spa ha specificato che non risultano episodi di contaminazione né di malori causati dal consumo dell' acqua. Il cattivo odore sarebbe stato avvertito solo dai clienti dei supermercati Auchan. Comunque sono state ritirate le bottiglie e sostituite a scopo precauzionale.