Le operazioni di trapianto ormai hanno fatto passi da gigante e oggi una persona trapiantata può vivere tranquillamente per moltissimi anni anche con un organo molto più vecchio della sua età. È quanto sottolinea uno studio scientifico del centro trapianti epatici dell'ospedale Molinette di Torino dal titolo "Fegati centenari: risultati nel lungo periodo di trapianti molto vecchi". La ricerca, pubblicata sulla rivista Transplantation, in particolare dimostra come un organo umano in quanto tale può essere anche ultracentenario anche se l'uomo a cui è stato espiantato aveva altri tipi di problemi che ne avrebbero potuto ridurre le aspettative di vita.

A riguardo infatti è presentato il caso di un uomo italiano di sessantasei anni che a distanza di venti anni dal trapianto di fegato vive ancora con un organo perfettamente sano che ha ormai 102 anni. All'epoca infatti gli fu trapiantato il fegato di un donatore che aveva 82 anni e oggi è il più anziano organo al mondo sommando le vite del donatore e del ricevente. Si trattò di un trapianto storico e pionieristico perché effettuato quando i protocolli medici fissavano l’età massima dei donatori a 50-60 anni, limite ancora valido oggi per gli altri organi. Una sperimentazione che è risultata vincente visto che oggi si prelevano fegati anche a persone ultranovantenni.

Il report delle Molinette rivela nel dettaglio che nel corso degli anni tra il 1998 e il 2006 sono stati prelevati 26 fegati di donatori ottuagenari seguiti da altri 120 trapianti del genere da allora in avanti. Dei primi 26, la sopravvivenza a 10 anni è stata di oltre il 70 per cento ed ora 15 pazienti sono vivi grazie ad un fegato che ha oggi più di 90 anni con due tra questi addirittura centenari. I fegati centenari avevano rispettivamente 84 e 86 anni al tempo del trapianto e i loro riceventi hanno oggi rispettivamente 66 e 76 anni.