Nonostante l'età, dopo aver scoperto la terribile malattia che l'aveva colpita, non si era persa d'animo e con tutte le sue forze aveva lottato contro il male sottoponendosi a pesanti cure che la debilitavano sempre con il sorriso sulle labbra. Neanche questo però purtroppo è servito a sconfiggere la rara forma di tumore infantile che l'aveva colpita. Così se ne è andata per sempre domenica scorsa la piccola Aurora Biasetto, una bambina veneta di dodici anni. La ragazzina, residente a Villorba, provincia di Treviso, negli ultimi giorni era ricoverata all'ospedale Ca’ Foncello dopo che la situazione è improvvisamente precipitata.

La notizia del sua morte ha segnato l'intera comunità dove abitava con la famiglia dove tutti conoscevano la sua situazione ma anche la sua forza di volontà dimostrata proprio l'anno scorso in un biglietto di auguri per Natale finito ad abbellire il tradizionale albero allestito in piazza e nel quale aveva scritto: “Riuscirò a guarire, lo giuro, apprezzate la vita”. Dopo essersi sottoposta a pesanti cure a Padova l’anno scorso per le quali era rimasta assente per lunghi periodi da scuola, quest'anno aveva ripreso le lezioni con una certa regolarità, poi di nuovo la malattia ha preso il sopravvento con un ricovero fino a domenica sera, quando il suo cuore ha smesso di battere.