Lei aveva sempre riferito di avere dei continui e forti mal di testa ma i medici inizialmente avevano sostenuto che non c'era nulla di cui preoccuparsi assicurando che le emicranie erano solo conseguenza dello stress innescato dalle pressioni della scuola e degli esami. In realtà si trattava dei primi sintomi di un devastante cancro al cervello che poi le è costato la vita. Così è morta a soli 17 anni la giovane scozzese Emma Sim, originaria di Peterhead, località dell'Aberdeenshire. Come rivelano i giornali britannici, l'adolescente aveva raccontato dei primi malesseri già all'età di 15 anni ma i medici avevano chiuso la questione come una normale sindrome adolescenziale.

I problemi di Emma però sono peggiorati a vista d'occhio fino quando ha avuto anche danni alla vista. A questo punto le necessarie analisi hanno diagnosticato la terribile malattia. Emma fu subito sottoposta alle cure necessarie e poi operata per rimuovere parte della massa tumorale, ma il cancro lentamente si è rimpossessato del suo corpo fino ad ucciderla. "Non c'è dolore peggiore che guardare il vostro bambino soffrire e morire prima di te" hanno dichiarato i genitori che hanno deciso di raccontare la storia di Emma nell'ambito di una campagna di sensibilizzazione ai segni e ai sintomi della malattia nei giovani.