Gunn Narten, 30enne norvegese, ha ben 50mila seguaci su Instagram. Del resto, basta guardare quel suo foto per capirne il motivo. La donna è bellissima e dà degli ottimi consigli sul fitness. Ma soprattutto Gunn è un vigile del fuoco ed ora al Mirror ha deciso di raccontare i motivi della sua scelta: "Ho deciso di diventare un pompiere quando avevo 19 anni. Ho sempre amato essere attiva ed esser parte di una squadra. Quando ho scoperto che era possibile combinare ciò con un lavoro fisico col quale è possibile fare qualcosa di buono per gli altri, la scelta è stata facile” spiega Gunn.

“Non me ne sono mai pentita, amo follemente il mio lavoro – continua – Quando ho presentato la domanda per essere assunta, mia madre mi ha detto ‘Non ho mai sentito parlare di un vigile del fuoco donna prima … perché tu?’. E io le risposi Perché non io?’. Ancora oggi molta gente resta frastornata e incuriosita quando dico qual è il mio lavoro, ma per me è la normalità, mi sento completamente integrata in un ambiente che è tradizionalmente maschile: sicuramente, come dicono i miei amici, ho l'humour tipico di un ragazzo e sono più alla mano della maggior parte delle ragazze. Questo non toglie che, quando sono fuori dal lavoro, amo indossare bei vestiti ed essere femminile” spiega la 30enne. Da qualche anno, Gunn al suo lavoro da pompiere ha affiancato quello da personal trainer.

“Visto il lavoro che faccio, ho bisogno di essere forte e raggiungere un alto livello di fitness, anche per tenere il passo con i ragazzi: ho un ottimo rapporto con i miei colleghi, siamo una famiglia dove vengo trattata come tutti gli altri” chiarisce. E i social si sono accorti di lei: “Quando ho aperto il mio account Instagram – dice Gunn – l'ho fatto per spingere le persone a seguire i loro sogni e dimostrare che tutti possiamo fare ciò che desideriamo. Vorrei essere una persona che ispira i propri follower a lavorare con uno spirito positivo e diffondere sorrisi, salute e felicità. Nella mia esistenza ho fatto scelte non comuni e non tutti mi hanno supportato, ma penso che una delle cose più importanti nella vita è capire chi si vuole essere e quale obiettivo si vuole raggiungere, a prescindere da quello che gli altri potrebbero pensare o dire. Chi crede in se stesso e lavora duro alla fine avrà successo. Ci saranno sempre persone che dicono che non si può: dimostrate loro che si sbagliavano” conclude.