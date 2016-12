Ogni giorno da circa 58 anni si metteva regolarmente al volante della sua auto girando per la sua città e nei paesi limitrofi, peccato che non aveva mai conseguito l'esame per la patente di guida. È l'incredibile storia di un uomo italiano di Misano Adriatico, nel Riminese, ormai 76enne pensionato, che avrebbe continuato a sedere al volante senza il documento in tasca se nei giorni scorsi non fosse incappato nel primo controllo stradale della sua vita. A fermare per la prima volta dopo oltre mezzo secolo il guidatore improvvisato sono stati i vigili urbani romagnoli mercoledì scorso nell'ambito dei normali controlli per le vetture sprovviste di assicurazione.

Il pensionato infatti non solo non aveva la patente ma la sua vecchia Fiat Panda era anche priva di assicurazione. L'uomo è incappato nei controlli proprio per questo, in quanto il sistema ‘targa system’ in dotazione alla pattuglia di vigili lo ha segnalato. Quando gli agenti gli hanno chiesto la patente è avvenuta l'assurda scoperta. il 76enne avrebbe dovuto fare l'esame di guida nel 1958 , ma "non l'ho mai dato. Sembra strano ma è così. Il motivo non so dirlo nemmeno io", ha raccontato lo stesso pensionato al Resto del Carlino, spiegando: "Nel corso degli anni non sono mai stato fermato per un controllo. L'altro giorno era la prima volta che mi chiedevano di vedere la patente". Per lui oltre al sequestro del veicolo è scattata anche una pesante multa di 5mila euro.