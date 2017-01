Pugni, calci, e anche mazze da baseball. Paura sabato pomeriggio nel centro di Vicenza, in zona Piazza Matteotti. Come scrive il Giornale di Vicenza, i fatti sarebbero avvenuti di fronte a Palazzo Chiericati, dove è andato in scena uno scontro tra due baby-gang rivali: circa duecento ragazzini, dai 14 ai 17 anni, che si sono affrontati violentemente davanti ai passanti che, impauriti, hanno allertato le forze dell’ordine. All’arrivo dei mezzi della polizia e dei carabinieri i partecipanti alla maxi rissa (presenti anche molte ragazzine) sono fuggiti per le vie del centro.

Gli agenti sono riusciti comunque a fermare due giovani. Un ragazzino è finito all'ospedale con il naso rotto. Gli inquirenti ora stanno cercando di capire cosa abbiamo potuto scatenare la lite furibonda. Secondo quanto scrivono i giornali locali, potrebbe trattarsi di un regolamento di conti tra le due bande, una del capoluogo, l’altra di Creazzo, per un filmato girato con lo smartphone la scorsa settimana alla stazione ferroviaria, dal contenuto per il momento ancora ignoto. Per fare chiarezza sull'accaduto potrebbero tornare d'aiuto le telecamere di video sorveglianza presenti nella zona di piazza Matteotti.