Un simpatico episodio ha visto protagonista Decathlon, la popolare catena di negozi di articoli sportivi. Pablo Parra, un utente di Facebook, ha deciso di scrivere alla società per un'insolita richiesta: si è accorto, infatti, che è proprio la catena francese che commercializza tra le altre cose tute da ginnastica Domyos, era in bella mostra in quella che lui ha definito una “super produzione americana”, ma che in realtà era un film porno. “Buongiorno Decathlon Francia. Innanzitutto sappiate che siete il mio negozio preferito. Non ci sono state volte in cui sia entrato nel vostro negozio senza comprare. La vostra capacità innovativa mi stupisce sempre, la semplicità dei vostri prodotti basic anche. Sono stato molto sorpreso di ritrovare il vostro pantalone sportivo Domyos nel mio film preferito, una super produzione americana, qui di seguito un estratto del film. Non mi sembra che Decathlon abbia dei negozi negli Stati Uniti. Potete indicarmi se ci sono rivenditori? Se sì in quali stati? Cordiali saluti. Il vostro fan più grande”.

La risposta della società, con un pizzico di ironia, non si è fatta attendere: "Grazie per la tua condivisione Pablo, non dimenticare però di cancellare la cronologia di navigazione. Nel frattempo possiamo consigliarti questo prodotto particolarmente adatto alla tua pratica sportiva”.