Un’incredibile vicenda arriva da Senigallia, comune italiano di circa 44 mila abitanti della provincia di Ancona nelle Marche. Protagonista è una donna Marzocca, piccola frazione della zona, a cui nel 2011 era stato sottratto un anello di brillanti a cui era molto affezionata. Ma dopo la rabbia per il furto subito in casa, è arrivato il colpo di scena. Mentre guardava un servizio in televisione, la sua attenzione è caduta sull’anello venduto dal teleimbonitore: era proprio il suo. Con pazienza e determinazione, e aggirando l’ostacolo più grande, quello della burocrazia, la donna anni dopo è riuscita a recuperare l’oggetto prezioso. ”Nel novembre del 2011 la mia assistita ha subito un furto in casa – spiega l’avvocato Elisa Pellegrini – tra la refurtiva c’era anche un anello, un pezzo unico perché lo aveva commissionato ad un gioielliere. Nel giugno del 2015 guardando un servizio in televisione ha riconosciuto l’anello, mostrato insieme ad altra refurtiva”. Il percorso giudiziario è durata circa 18 mesi, ma alla fine la sentenza del giudice le ha dato ragione e riconosciuto la titolarità del prezioso anello.