Era stato distratto da un dvd di wrestling che stava guardando mentre era al volante della sua macchina e per questo aveva causato un terribile incidente in cui aveva perso la vita un anziano uomo di 86 anni. Nonostante tutte le prove a suo sfavore e la condanna, secondo il giudice chiamato a giudicarlo è "una brava persona e non andrebbe incarcerato". È quanto accaduto in Australia dove un giudice del tribunale distrettuale, Harvie Spencer ha spiegato che è "scoraggiante" che la legge imponga al giudice una condanna così severa per un "uomo buono" trovato colpevole di aver causato la morte in un incidente stradale.

"Certamente sarà una delle pene più difficili che dovrò infliggere in questa corte", ha dichiarato ancora il giudice, dicendosi costernato per il fatto che "i legislatori abbiano ritenuto opportuno prescrivere un periodo obbligatorio di carcere per questo tipo di crimine". "È un caso molto triste. Devo condannare un uomo buono per il suo primo crimine che in realtà non comporta alcuna intenzione criminale" ha sottolineato Harvie Spencer. In Australia la pena massima per aver causato la morte da guida pericolosa è di 15 anni di prigione.