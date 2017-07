Guai in vista per Luna Rosso, 19 anni, figlia del re dei jeans Diesel, Renzo Rosso. Lo scorso 28 maggio, alle 22.30, infatti, la rampolla di casa Rosso è stata fermata in autostrada a Quarto d'Altino da una pattuglia della Polstrada a bordo di una Fiat Multipla. In auto con la giovane c'era una sua amica 17enne e due adulti: un 44enne pregiudicato e un 56enne, entrambi veneziani. Ne dà notizia Il Mattino di Padova.

Luna Rosso è risultata visibilmente alterata: invitata ad aprire la borsetta dagli agenti, la giovane ha consegnato una pochette di pelle nera: al suo interno 7 confezioni contenenti una polvere di sospetta ketamina (un peso singolo dai 0.434 ai 0.870 grammi lordi); 4 pasticche di sospetta ecstasy e ancora un involucro in cellophane con presunti cristalli di Mdma, una droga sintetica (metanfetamine) con spiccati effetti eccitanti; un involucro con sospetta Lsd (0.222 grammi lordi) oltre a 3 cannule per inalazione di polveri e 465 euro in contanti.

«Quei due? Non li conosciamo» hanno detto le ragazzine, spiegando di aver trascorso quel pomeriggio in un rave-party nel noto locale “Maison Musique” ad Annone Veneto pubblicizzato anche sul profilo Facebook di Luna.

«Tenetevi la roba ma datemi i soldi che non sono tutti miei… Devo darne una parte a un amico» si sarebbe giustificata con i poliziotti la 19enne. L’amica 17enne – che non è indagata come i due veneziani – è stata affidata alla madre. Ma che ci facevano quelle due ragazzine, una erede di un marchio ormai entrato nella storia della moda, con quei due singolari accompagnatori? «Abbiamo chiesto un passaggio in macchina fino alla stazione di Mestre» si sono giustificate le due.

Luna Rosso è ora indagata per l’articolo 73 del Testo unico 309 del 1990, la normativa che disciplina la materia relativa alle sostanze stupefacenti.

Poco dopo il fatto, la ragazza ha scritto su Facebook il seguente post, riferito probabilmente alla vicenda.