È finito nei guai Andrea Alongi, il giovane diventato famoso sul web dopo la pubblicazione della sua testimonianza al processo per il pestaggio di Emmanuel Bonsu nel 2008. Il ragazzo, secondo quanto riportato da La Gazzetta di Parma, sarebbe stato denunciato da un passante per aver mostrato un grosso coltello in strada, sotto i portici di Via Mazzini, a Parma. Per il giovane è scattata la denuncia a piede libero per porto abusivo di arma da taglio. Una delle persone che lo ha visto mostrare il coltello ha infatti chiamato la polizia: gli agenti delle Volanti sono arrivati quindi in via Mazzini e hanno bloccato il giovane per un controllo, verificando la presenza dell'arma. Andrea Alongi era diventato molto noto sui social network per via della testimonianza resa al Tribunale di Parma e mandata in onda durante una puntata di Un giorno in Pretura.

Il video che lo ha reso "famoso" sul web – All’epoca dei fatti Alongi aveva diciassette anni e in tribunale raccontò in maniera piuttosto ingenua e anche irriverente quanto aveva visto. Il filmato è diventato uno dei più visti sul web, tanto da rendere il ragazzo quasi un idolo dei social network. La scorsa estate La Gazzetta di Parma è andata a intervistarlo per sapere se e come era cambiata la sua vita: “Vivo sempre nello stesso quartiere – aveva detto Alongi – ma non ho più una vita sociale perché sono arrabbiato col mondo. Sono uscito dalla tossicodipendenza con molta fatica, ora sono una persona migliore ma più sola. Prima avevo molti amici, dopo aver superato i miei problemi mi sono ritrovato solo”.