Non ce l’ha fatta Tommaso Sicignano, il giovane di venticinque anni vittima di un brutto incidente stradale avvenuto lunedì. Il ragazzo, di Marina di Grosseto, è morto ieri all’ospedale Le Scotte di Siena dove era stato portato dopo che un Suv lo aveva travolto. È il quotidiano Il Tirreno a ricostruire il drammatico incidente. Tommaso si trovava a bordo della sua Fiat 500 e stava tornando a Grosseto da Firenze, dove aveva frequentato l’università e dove lavorava come personal trainer. Stava tornando a casa per partecipare ai funerali della nonna paterna e restare vicino ai suoi cari. “Non avrebbe dovuto essere lì in quel momento: è tornato per stare vicino a me”, ha detto suo padre, Paolo Sicignano, disperato per aver perso in poche ore prima sua madre e poi suo figlio. Il giovane era arrivato all’altezza di Siena, tra Siena nord e Acquacalda, quando si è dovuto fermare perché la sua auto aveva dei problemi. Ha telefonato alla mamma per avvertirla del contrattempo ma poco dopo un Suv gli è piombato addosso, prendendolo in pieno. La famiglia è stata avvertita dell’incidente durante i funerali della nonna di Tommaso. Il ragazzo è stato portato in ospedale e operato d'urgenza, ma non c'è stato nulla da fare.

Il fratello: "Era la persona più importante per me" – “La questura di Siena ha aperto un procedimento per omicidio colposo – ha spiegato ancora il padre –. Ci hanno detto che Tommaso aveva ragione al cento per cento”. Un padre che ha parlato orgoglioso di suo figlio, descritto come uno sportivo, appassionato di basket, e che era stato preparatore atletico della pallanuoto femminile di Firenze. “Era la persona più importante per me – ha detto invece il fratello Matteo, 23 anni –. Era il primo in tutto, io cercavo sempre di copiarlo. Giocavamo a basket insieme, abbiamo fatto i bagnini insieme a Marina. Lo seguivo come un’ombra, era una persona sempre pronta ad aiutare la gente”. La madre, con un filo di voce, ha ricordato il giorno felice della sua laurea: Tommaso si era laureato in Scienze motorie a Firenze lo scorso dicembre e si stava preparando per partire per gli Stati Uniti dove avrebbe voluto seguire un master.