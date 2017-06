Gravissimo incidente sul lavoro nella mattinata di lunedì a Orbetello, in provincia di Grosseto. Un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato colpito da un albero mentre stava lavorando nella zona per una ditta che sembra si occupi di tagli del bosco. Ancora da chiarire le cause esatte dell'accaduto, ma secondo le prime informazioni, pare che il giovane, di nazionalista romena, fosse impegnato a tagliare con un attrezzo una grossa pianta con altri colleghi quando l'enorme tronco gli è piombato addosso schiacciandolo.

Nonostante i tempestivi soccorsi da parte dei colleghi e successivamente da parte del personale sanitario, per il 19enne non c'è stato nulla da fare e i medici hanno dovuto dichiararne il decesso sul posto. La tragedia poco prima delle 8 di questa mattina. Il giovane, che lavorava per una ditta di Montalto di Castro, sembra fosse impegnato a tagliare delle piante di eucalipto con la motosega lungo la strada in località San Donato ma una pianta gli è caduta addosso.

Un colpo tremendo che non gli ha lasciato scampo: malgrado indossasse i dispositivi di protezione e il casco, infatti, l'impatto gli ha causato un violento trauma cranico e toracico e il 19enne è morto sul colpo. Dopo i soccorsi sanitari inviati dal 118, sul posto sono giunti anche i carabinieri e i tecnici dell’ufficio sicurezza sul lavoro della Asl Sud ovest che ora dovranno accertare l'esatta dinamica dell'accaduto ed eventuali negligenze