in foto: Foto di repertorio.

Tragico incidente mortale alle porte di Grosseto, in Toscana. Poco prima delle 3 del pomeriggio, due auto – una Ford Fiesta e una Renault Twingo – si sono scontrate frontalmente lungo la strada provinciale 80, detta "del Cristo", che porta a Casotto dei Pescatori. L'impatto ha provocato la morte di una donna e il ferimento di altre quattro persone. Stando a quanto si apprende da fonti locali, tra i feriti ci sarebbe anche un bambino di 10 anni, che al momento si trova ricoverato presso la shock room dell'ospedale Misericordia. Il bambino viaggiava insieme ad altre tre persone, tra cui la donna che ha perso la vita, deceduta sul colpo.

Tra i feriti anche un'altra donna, presumibilmente passeggera dell'altra auto, anche se al momento l'informazione sembra essere ancora prima di riscontri, trasferita in gravi condizioni al nosocomio Le Scotte di Siena con l'elisoccorso Pegaso. Il traffico è al momento bloccato in entrambe le direzioni. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del fuoco, gli operatori del 118 e la Polizia municipale per i rilievi. Secondo testimonianze di residenti del luogo, l'incidente sarebbe avvenuto in un punto da sempre considerato particolarmente pericoloso, all'altezza di una curva in cui si sono verificati numerosi incidenti.