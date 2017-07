Momenti da incubo nel pomeriggio di lunedì nel Grossetano per una mamma e il suo bambino che erano usciti in auto per delle commissioni. Dopo aver fermato la vettura, infatti, questa ha improvvisamente preso fuoco bloccando al suo interno genitore e piccolo. Mentre le fiamme avvolgevano tutto l'abitacolo le portiere infatti si sono bloccate e per la mamma e il bimbo si è temuto il peggio. La donna fortunatamente non si è persa d'animo e con tutta la forza è riuscita infine a rompere un vetro e a uscire col bambino portandolo in salvo.

L'episodio è avvenuto sulla strada provinciale di Polveraia, nel territorio del Comune di Scansano, in provincia di Grosseto, dove la donna aveva accostato la vettura dopo aver notato del fumo dal cofano. Dalla macchina le fiamme si sono rapidamente propagate alla vegetazione intorno ed è stato necessario l'intervento immediato dei vigili del fuoco che sono riusciti a contenere le fiamme prima che l'incendio andasse fuori controllo e a spegnere poi il rogo.

Nonostante l'auto, una Range Rover Evoque, sia andata completamente distrutta dal fuoco, fortunatamente per mamma e piccolo nessuna conseguenza fisica a parte il grande spavento. Sulle cause dell'incendio ora saranno effettuate delle verifiche ma secondo un prima ipotesi le fiamme si sarebbero sprigionate dal cofano, probabilmente per un corto circuito.