Era arrivato al pronto soccorso dell'ospedale in gravi condizioni e privo di conoscenza ma i genitori che lo avevano accompagnato da casa non avevano saputo dare spiegazioni precise sui motivi del malore improvviso del bambino di appena due anni. Per questo i medici hanno disposto tutte le analisi cliniche del caso scoprendo ora che il piccolo aveva assunto metadone. Come racconta il quotidiano locale Il Piccolo, l'episodio è avvenuto a Grosseto dove padre e madre del bimbo sono stati ora segnalati alle forze dell'ordine che hanno avviato immediatamente una indagine sul caso.

La vicenda risale a una decina di giorni fa quando il bambino è stato portato d'urgenza al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale della cittadina toscana privo di sensi. I medici lo hanno subito preso in carico mettendo in atto tutte le procedure sanitarie per salvargli la vita ma dopo averlo stabilizzato hanno effettuato tutte le analisi per capire cosa avesse provocato quel malore. Dopo i risultati, che hanno accertato la presenza di metadone nel sangue del piccolo, è partita così la segnalazione ai carabinieri. Il bambino, figlio di una coppia di grossetani già segnalati come assuntori di sostanze stupefacenti, ora sta meglio ma rimane ricoverato all'ospedale Misericordia di Grosseto. Non è escluso possa essere tolto ai genitori e affidato a un'altra famiglia