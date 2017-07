Terribile incidente stradale questa mattina presto sulla strada che da Marina di Grosseto va verso Castiglione della Pescaia, in prossimità dell'ingresso dell'Aeronautica Militare. Un'auto – si tratterebbe di una Renault Clio – per cause ancora in corso di accertamento è finita contro un pino e ha preso fuoco. Sono stati alcuni automobilisti che passavano in quel tratto di strada a segnalare alle forze dell’ordine il veicolo in fiamme. A bordo della vettura c’erano tre persone che non hanno potuto far nulla per salvarsi: sono tutte morte carbonizzate tra le fiamme. Sul posto sono intervenuti intorno alle 4.45 del mattino i vigili del fuoco del Comando di Grosseto e il 118, ma i soccorsi sono stati inutili.

Necessario l’esame del dna per identificare le vittime – Ancora sconosciuta l’identità delle vittime ma, secondo le prime ricostruzioni dei quotidiani locali, sarebbero tre giovani grossetani di circa trenta anni, conosciuti in città. Sembra che fossero noti nell'ambiente del tifo organizzato del Grosseto Calcio. Il pm Marco Nassi ha disposto l’autopsia e l’esame del dna per identificarli.