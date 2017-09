Già gravato dalla pesante accusa di aver abusato sessualmente di una bambina di 10 anni, non avrebbe rispettato l'obbligo di non avvicinamento alla piccola disposto dai giudici. Per questo un carabiniere di 50 anni in servizio nella provincia di Grosseto è stato arrestato nella mattinata di giovedì dai colleghi in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dal Gip di Grosseto: una misura di custodia cautelare arrivata su richiesta della locale Procura della Repubblica.

In particolare il militare è finito in carcere dopo aver violato la misura del divieto di dimora nello stesso comune e di avvicinamento alla piccola che il Gip già aveva disposto inizialmente nei suoi confronti in attesa degli accertamenti di indagine a suo carico. Il carabiniere infatti era finito al centro di una delicata inchiesta con l'accusa di violenza sessuale aggravata su una minore di 10 anni con cui il militare era entrato in contatto per motivi familiari.

L'indagine era stata avviata dagli inquirenti a seguito della denuncia della nonna della bambina che aveva notato strani comportamenti nella piccola. Inizialmente l'indagato era stato oggetto di una misura restrittiva più lieve ma, come ha chiarito il procuratore capo Raffaella Capasso, si è scoperto che il militare aveva violato queste misure così i pm hanno chiesto "la più gravosa misura della custodia cautelare in carcere, unica idonea a salvaguardare le comprovate esigenze cautelari". La generalità delle persone oggetto dell'indagine non sono state rivelate "a tutela della minore e a salvaguardia dell'anonimato della stessa", hanno sottolineato gli inquirenti.