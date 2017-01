È destinato a far discutere il nuovo post pubblicato da Beppe Grillo, con il quale si opera una vera e propria stretta sulla comunicazione degli eletti del MoVimento 5 Stelle. Il capo politico del M5s, infatti, mette nero su bianco la necessità per i portavoce di consultare i responsabili della comunicazione, Loquenzi, Casalino e Belotti, ogni qual volta ci sia da “esporsi” sull’azione politica del MoVimento.

Scrive Grillo, con un richiamo al Regolamento (che era stato oggetto di votazione qualche mese fa)

Comunicazione che giunge nel pieno delle polemiche su alcune “uscite” dei portavoce del MoVimento e dopo le indiscrezioni seccamente smentite da Grillo sulle alleanze politiche future. Il post è in effetti aperto da una precisazione sui “compiti” dei portavoce

I portavoce eletti del MoVimento 5 Stelle hanno un compito ben definito: dedicarsi al compimento del programma votato da 9 milioni di italiani alle politiche del 2013.

Il programma per le prossime elezioni, come nel 2013, non sarà definito dai parlamentari (che pure hanno il compito di proporre dei punti da mettere in votazione), ma dagli iscritti del MoVimento 5 Stelle come sta avvenendo in queste settimane per il programma energia in votazione su Rousseau. Chi non sarà d'accordo con il programma definito dagli iscritti, potrà perseguire (se riuscirà a essere rieletto) il suo programma in un'altra forza politica. Sono gli iscritti a dettare la linea politica del MoVimento, i portavoce devono semplicemente attuarla. Il MoVimento 5 Stelle non è di destra né di sinistra, non è né un po' più di destra né un po' più di sinistra, non c'entriamo nulla con queste categorie ideologiche.