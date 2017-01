"Renzi vuole votare davvero? E allora perchè non fa dimettere Gentiloni? Lui ha la maggioranza. Sta mentendo. Il nostro obiettivo è il 40%". Lo scrive su Twitter il cofondatore del Movimento 5 stelle Beppe Grillo, che con un post sul suo blog rincara la dose. "Questo non è un gioco. Non siamo in una puntata di House of Cards. La realtà non è abbellita dall'arte e non può essere nascosta dalle palle. Il Paese, la gente, è al limite della sopportazione: la metà delle famiglie non arriva a fine mese e non è più sensibile ai discorsi. I talk show, al massimo, vanno bene per chi non prende sonno e non può permettersi neppure gli ansiolitici (rigorosamente con il canone infilato nella bolletta della luce)", si legge nel post. "Renzi – aggiunge Grillo – dice di voler votare subito, il MoVimento 5 Stelle anche. Perché questa miracolosa comunione di intenti non smuove Mattarella? Perché, come ci ha abituati, mente. Mente compulsivamente".

"Il Pd, dopo la madre di tutte le disfatte referendarie, lo ha tenuto lì come segretario. Da quello scranno è sufficiente che chieda di dimettersi alla sua maggioranza parlamentare, proprio come fece con Letta, ‘elegantemente' via Twitter, ed ecco Gentiloni a congedarsi da Mattarella", prosegue ancora Grillo. "Considerato – conclude l'articolo – che il Pd dice di voler votare subito, verrebbe a mancare la maggioranza che regge la farsa del governo copia-incolla e il Presidente della Repubblica sarebbe costretto a sciogliere le camere e indire subito le elezioni. Cosi è ovvio che il Pd non vuole votare, il suo segretario trombato a metà continua a prendere in giro gli italiani, come quando disse che si sarebbe ritirato dalla politica se avesse perso il referendum".